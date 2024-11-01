edición general
4 meneos
4 clics
Oda Tokito consigue su Grand Slam de oro en tenis en silla de ruedas

Oda Tokito consigue su Grand Slam de oro en tenis en silla de ruedas

El jugador de tenis en silla de ruedas japonés Oda Tokito derrotó al argentino Gustavo Fernández en un reñido partido a tres sets el 6 de septiembre y se hizo con el título del Abierto de Estados Unidos por primera vez. Con esta victoria, a sus 19 años y tres meses, ya ha ganado los cuatro grandes torneos, así como un título paralímpico, un logro conocido como Golden Slam (Grand Slam de oro). Kunieda Shingo, a quien Oda consideraba un héroe durante su niñez, consiguió su Grand Slam de oro en 2022.

| etiquetas: oda tokito , grand slam , tenis , silla de ruedas
3 1 0 K 34 deportes
sin comentarios
3 1 0 K 34 deportes

menéame