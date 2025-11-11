La ocupación militar de las ciudades estadounidenses ya cuesta 473 millones de dólares y subiendo [en]

El gasto actual alcanza los $473 millones. $172 millones gastados en Los Angeles, donde las tropas llegaron en Junio; casi $270 millones para ocupar Washington, D.C., que comenzó en Agosto; casi $15 millones para Portland, Oregon, anunciado en Septiembre; más de $3 millones para Memphis, Tennessee y casi $13 millones para Chicago, ambas ocupaciones iniciadas el mes pasado. The National Priorities Project, grupo independiente de investigación, pondera estas cifras a partir de fuentes propias y cifras proporcionadas por el Senador Dick Durbin.