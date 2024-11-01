Oculto durante siglos: arqueólogos descubren un antiguo estanque de agua romano (ENG)

En el corazón de la antigua ciudad romana de Gabii, situada a sólo 11 millas al este de Roma, un equipo de arqueólogos ha hecho un descubrimiento notable: los restos de un enorme estanque revestido de piedra, parcialmente tallada directamente en el lecho de roca. Construido alrededor del año 250 a. C., y con evidencia de que algunas partes pueden ser incluso más antiguas, esta estructura hecha por el hombre puede ser uno de los primeros ejemplos de arquitectura monumental romana aparte de templos y murallas de la ciudad.