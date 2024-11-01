·
Se ocultan tras descargar garrafas para petaqueo y acaban detenidos por la Policía Nacional
Los agentes detienen a siete personas, tres de ellos de La Línea de la Concepción, con antecedentes por actividades relacionadas con el narcotráfico
policía nacional
,
narcotráfico
,
tráfico de drogas
,
gasolina
