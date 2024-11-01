edición general
El octogenario que se disparó perdió su casa en Torremolinos hace tres años por no pagar la comunidad desde 2014: debía 2.600 euros

La autoridad judicial llevó a cabo en 2022 una subasta que le adjudicó la vivienda al actual propietario y un año después intentaron desahuciar al fallecido por primera vez

HeilHynkel #3 HeilHynkel
He estado mirando y sí es posible que te embarguen la casa por deudas .. pero me parece raro que antes no le hayan embargado cuentas o una parte de la pensión (hay un minimo no embargable)

Me da la impresión de que aquí falta mucha información.
autonomator #7 autonomator *
#3 Tiene toda la pinta de falta de notificación o comunicación con esta persona. El procedimiento siguió su curso, nadie se tomaría la molestia de explicarle las consecuencias, el motivo, la posibilidad de embargo... muy probablemente incluso puede que hubiera algún problema de notificaciones. Al ser una persona mayor desconfía a la hora de abrir la puerta o lo que le llega ni lo lee ni lo entiende.
Mal que no exista por defecto una mediación de asistencia socila cuando el deudor tiene una edad…   » ver todo el comentario
autonomator #8 autonomator *
#7 lo acabo de ver

"La delegada de la Junta en Málaga insta en que es necesario poner estas situaciones en conocimiento de los servicios sociales para que puedan encontrar soluciones "

www.malagahoy.es/malaga/octogenario-disparo-desahucio-torremolinos-asi

(creo sin temor a equivocarme que muy probablemente el nuevo propietario ejerza la abogacía o algo similar/relacionado)
capitan__nemo #6 capitan__nemo
¿Cómo?
Fraktal #2 Fraktal
Muro de pago :-P
HeilHynkel #4 HeilHynkel
#2

Yo lo he abierto sin ningún problema y sin trampa alguna.
#5 Albarkas
#2 Yo lo he enviado porque no he tenido ningún problema para leerlo
eaglesight1 #9 eaglesight1
#2 Se abre sin problema
aupaatu #10 aupaatu
No será el primero ni el último que no tiene la costumbre de leer el boletín oficial del estado ,para enterarse de que están subastando sus propiedades.
Pero los muchos emprendedores lo tienes como libro de cabecera.
