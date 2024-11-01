·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7001
clics
El acoso tan intolerable de Ndongo a Gabriel Rufián que hasta Vito Quiles lo ha calificado de "lamentable"
4566
clics
Las mentiras de un grupo desokupa y la prensa contra un vecino de Puente de Vallecas (Madrid)
5413
clics
El choque entre turistas y vecinos en el centro de València agita las redes
3017
clics
Nacho Abad pregunta a Pablo Fernández sobre el periódico más vendido de su kiosko y se lleva una lección
4199
clics
André el Gigante en avión a principios de los 80
más votadas
689
El Supremo obliga al Gobierno de Ayuso a levantar el secreto sobre las cuentas de Madrid Network, con un agujero de más de 50 millones
394
«No me lo esperaba»: los votantes de Trump se sorprenden ante el aumento vertiginoso de los costes sanitarios (ENG)
525
El hombre que denunció la Gürtel recuerda cómo el juez Hurtado trató de salvar al PP: “Le debía mucho el PP y el partido le puso donde le podía ayudar”
466
Los doce consejeros del Tribunal de Cuentas, con un sueldo de 130.771 euros anuales, votan recuperar la tradición de llevar una medalla de 786 euros cada una
303
El Parlamento andaluz rechaza con votos del PP una comisión de investigación e indemnizar a víctimas por fallos en los cribados de cáncer
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
7
meneos
53
clics
El octogenario que se disparó perdió su casa en Torremolinos hace tres años por no pagar la comunidad desde 2014: debía 2.600 euros
La autoridad judicial llevó a cabo en 2022 una subasta que le adjudicó la vivienda al actual propietario y un año después intentaron desahuciar al fallecido por primera vez
|
etiquetas
:
torremolinos
,
desahucio
,
deudas comunidad propietarios
6
1
2
K
70
actualidad
10 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
6
1
2
K
70
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
HeilHynkel
He estado mirando y sí es posible que te embarguen la casa por deudas .. pero me parece raro que antes no le hayan embargado cuentas o una parte de la pensión (hay un minimo no embargable)
Me da la impresión de que aquí falta mucha información.
4
K
65
#7
autonomator
*
#3
Tiene toda la pinta de falta de notificación o comunicación con esta persona. El procedimiento siguió su curso, nadie se tomaría la molestia de explicarle las consecuencias, el motivo, la posibilidad de embargo... muy probablemente incluso puede que hubiera algún problema de notificaciones. Al ser una persona mayor desconfía a la hora de abrir la puerta o lo que le llega ni lo lee ni lo entiende.
Mal que no exista por defecto una mediación de asistencia socila cuando el deudor tiene una edad…
» ver todo el comentario
3
K
55
#8
autonomator
*
#7
lo acabo de ver
"La delegada de la Junta en Málaga insta en que es necesario poner estas situaciones en conocimiento de los servicios sociales para que puedan encontrar soluciones "
www.malagahoy.es/malaga/octogenario-disparo-desahucio-torremolinos-asi
(creo sin temor a equivocarme que muy probablemente el nuevo propietario ejerza la abogacía o algo similar/relacionado)
0
K
16
#1
Albarkas
Relacionada:
www.meneame.net/story/muere-octogenario-disparo-cabeza-cuando-iban-des
0
K
20
#6
capitan__nemo
¿Cómo?
0
K
19
#2
Fraktal
Muro de pago
1
K
19
#4
HeilHynkel
#2
Yo lo he abierto sin ningún problema y sin trampa alguna.
3
K
65
#5
Albarkas
#2
Yo lo he enviado porque no he tenido ningún problema para leerlo
1
K
40
#9
eaglesight1
#2
Se abre sin problema
0
K
13
#10
aupaatu
No será el primero ni el último que no tiene la costumbre de leer el boletín oficial del estado ,para enterarse de que están subastando sus propiedades.
Pero los muchos emprendedores lo tienes como libro de cabecera.
0
K
8
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Me da la impresión de que aquí falta mucha información.
Mal que no exista por defecto una mediación de asistencia socila cuando el deudor tiene una edad… » ver todo el comentario
"La delegada de la Junta en Málaga insta en que es necesario poner estas situaciones en conocimiento de los servicios sociales para que puedan encontrar soluciones "
www.malagahoy.es/malaga/octogenario-disparo-desahucio-torremolinos-asi
(creo sin temor a equivocarme que muy probablemente el nuevo propietario ejerza la abogacía o algo similar/relacionado)
www.meneame.net/story/muere-octogenario-disparo-cabeza-cuando-iban-des
Yo lo he abierto sin ningún problema y sin trampa alguna.
Pero los muchos emprendedores lo tienes como libro de cabecera.