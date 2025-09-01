OCS: China proyecta su visión alternativa del mundo frente a EEUU en una cumbre junto a Modi y Putin

Xi se presenta como “una fuente de estabilidad y certeza” durante un encuentro de la Organización de Cooperación de Shanghái que reúne a una veintena de líderes. Existe una ley fundamental de la geopolítica en el siglo XXI: lo relevante ya no solo pasa por Washington, sino también, de forma creciente, por Pekín. En China ha arrancado este domingo una cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), un foro intergubernamental de seguridad, con la presencia, entre otros, del presidente ruso, Vladímir Putin, y del primer ministro indio