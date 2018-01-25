Ocio y diversión durante la Segunda República Española

Mucho se ha escrito (y se escribirá) sobre la polémica Segunda República Española (1931-1936). Durante la República, a pesar de su inestabilidad política, se consiguió desarrollar todo un ocio de multitudes debido al triunfo del cine sonoro, a la emisión en la radio de contenidos no solo musicales o la expansión de las representaciones de obras teatrales de diversa índole más allá de las grandes urbes.
Mi abuela me contaba cómo familias de pueblos enteros se desplazaban al pueblo de al lado para ver las mismas películas varias veces porque para aquellas personas el cine era algo mágico
Artículo sesgado por ideología