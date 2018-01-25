Ocio y diversión durante la Segunda República Española

Mucho se ha escrito (y se escribirá) sobre la polémica Segunda República Española (1931-1936). Durante la República, a pesar de su inestabilidad política, se consiguió desarrollar todo un ocio de multitudes debido al triunfo del cine sonoro, a la emisión en la radio de contenidos no solo musicales o la expansión de las representaciones de obras teatrales de diversa índole más allá de las grandes urbes.