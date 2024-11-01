edición general
Las ocho vías mediante las que Donald Trump restringe la libertad de prensa (literalmente)

Desde enero de 2025, la Administración Trump libra una verdadera guerra contra los medios de comunicación, en particular mediante costosas acciones judiciales, cierres de medios financiados por el Estado y acoso verbal a los periodistas. Limitar su presencia física en lugares clave del Gobierno, los tribunales y otros lugares relevantes es otra forma de ahuyentar a la prensa. A veces, estas restricciones se dirigen a un medio en particular, mientras que otras veces prohíben el acceso a toda la prensa.

#1 soberao
Tramp directamente les insulta, como si fuera un sargento del ejército insultando a sus reclutas: www.univision.com/noticias/inmigracion/trump-vuelve-a-insultar-a-una-p
#2 patriota_de_pandereta
Como en Venezuela o en Cuba, pero como Trump es de derechas no tendrá el apoyo de la izquierda española
