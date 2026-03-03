edición general
Ocho países europeos se suman al plan nuclear de "disuasión avanzada" de Macron

Algunos analistas lo consideran como el primer paso para la creación de un paraguas nuclear europeo. Ocho países europeos se han sumado al plan de "disuasión avanzada" anunciada el lunes por el presidente Emmanuel Macron, que ha decidido aumentar el arsenal nuclear francés y darle una dimensión continental ante "un período de agitación política plagado de riesgos". Una hora después del discurso en la base de Île Longue en Bretaña, Francia y Alemania hicieron pública la decisión de crear "un grupo directivo nuclear de alto nivel" que entrará en

4 comentarios
jonolulu #1 jonolulu
"Alemania, Polonia, Suecia, Dinamarca, Países Bajos o Finlandia. Macron añadió también a Grecia a la lista inicial (España e Italia han adoptado hasta ahora una posición de cautela)."
Graffin #3 Graffin
#1 Cual sería el papel de España en eso?
Si es compartir pepinos nucleares me parece bien, si es usarnos para saquear nuestras materias primas les pueden dar por el ojal.
Supercinexin #2 Supercinexin
Sólo puedo desearles un rotundo y colosal fracaso. Nada bueno puede salir de esa cuadrilla tramando movidas militares.
#4 Pitchford
Si se trata de disuadir a Rusia de un posible uso de armas nucleares en caso de que pierda alguna guerra convencional (como ha dicho que podría hacer) me temo que cada pais europeo tendría que tener muchas ojivas nucleares, activables por él mismo, no por Francia. No creo que Rusia considere que, en caso de atacar un pais del Este de Europa con alguna arma nuclear, táctica probablemente, los demás paises europeos vayan a responderle nuclearmente como un solo hombre. Y Rusia tiene más de 5000 ojivas, aunque quizá no todas operativas.
