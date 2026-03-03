Ocho países europeos se suman al plan nuclear de "disuasión avanzada" de Macron

Algunos analistas lo consideran como el primer paso para la creación de un paraguas nuclear europeo. Ocho países europeos se han sumado al plan de "disuasión avanzada" anunciada el lunes por el presidente Emmanuel Macron, que ha decidido aumentar el arsenal nuclear francés y darle una dimensión continental ante "un período de agitación política plagado de riesgos". Una hora después del discurso en la base de Île Longue en Bretaña, Francia y Alemania hicieron pública la decisión de crear "un grupo directivo nuclear de alto nivel" que entrará en