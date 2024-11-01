edición general
Las ocho montañas | Ver películas gratis en RTVE Play

Pietro, un chico de ciudad, pasa los veranos con su familia en el pueblo de Bruno, el último niño de una localidad de montaña olvidada. Gratis en RTVE Play

montaña , cine , italia
2 comentarios
Macadam #1 Macadam
También está para quien no la haya visto, Oppenheimer... Tiene un contenido fenómeno Rtve Play
#2 ombresaco
#1 Lástima la aplicación... despierta mi instinto asesino. O al menos lo despertaba, espero que haya mejorado. Creo que solo efilm es peor.
