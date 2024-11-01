·
Las ocho montañas | Ver películas gratis en RTVE Play
Pietro, un chico de ciudad, pasa los veranos con su familia en el pueblo de Bruno, el último niño de una localidad de montaña olvidada. Gratis en RTVE Play
montaña
cine
italia
2 comentarios
#1
Macadam
También está para quien no la haya visto, Oppenheimer... Tiene un contenido fenómeno Rtve Play
0
K
14
#2
ombresaco
#1
Lástima la aplicación... despierta mi instinto asesino. O al menos lo despertaba, espero que haya mejorado. Creo que solo efilm es peor.
0
K
11
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
