Ocho esquiadores muertos y un desaparecido tras una avalancha en el norte de California

Ocho esquiadores han sido hallados muertos y uno más se encuentra desaparecido tras ser golpeados por una avalancha en el norte del estado de California este martes, han informado este miércoles las autoridades estadounidenses, que habían emprendido una búsqueda contrarreloj. Los esquiadores pertenecían a un grupo de 15 personas, incluidos cuatro guías, que quedaron atrapados por la nieve. Seis fueron rescatados con vida. La avalancha ocurrió al mediodía del martes en la zona de Castle Peak, en Sierra Nevada, cerca al lago Tahoe, un área turíst