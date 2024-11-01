edición general
Ocho constructoras vinculadas a la corrupción del PP pagaron 4,1 millones al despacho que fundó Cristóbal Montoro

Destacan las madrileñas Grupo Ortiz y Dico y las valencianas Gesfesa y Bertolín, además de Cleop y tres grandes del sector, OHL, Sacyr y FCC; la AEAT pidió en 2020 "profundizar" en las relaciones de Equipo Económico y una empresa de Jesús Merino, condenado por la Gürtel, que fue casera de González Pons.

DonNadieSoy
Esta noche se lo explica Vicente Vallés a los votantes del pp.
2
luspagnolu
Mafia o democracia. O algo así.
0
Fookinhellboy
Qué bonito. Y menos mal que son unos gestores muy brillantes los peperros,
Felicidades a sus votantes por la ruina que nos traen.
1
Asimismov
A ver, son peperos y si les dan un puesto, es porque ellos lo valen, como L'Oreal, y ... se lo hacen valer.
Si quisieran honradez, harían ministro a un comunista.
Ja, ja, ja, ....
0
Chinchorro
Pero esto no es corrupción, son negocios sanos entre buenos cristianos.

O algo así :troll:
0
vilgeits
Hacienda, pagamos todos y se aprovechan unos cuantos.
0
ctrlaltsupr1
¡Hoy ha venido a descojonarse al Hormiguero! ¡Cristóbal Montoro!
0

