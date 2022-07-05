edición general
La OCDE eleva al 2,6% la previsión de crecimiento de España y la mantiene a la cabeza de las grandes economías

El organismo rectifica la bajada de previsiones que realizó el pasado junio por la guerra comercial de Trump; Economía destaca que la previsión para España triplica la estimación para el conjunto de la UE.

fareway #1 fareway
Tacita de bilis para el facherío de pulsera y canesú. No vais a gobernar xD xD xD xD
3 K 59
qwe_sin_la_q #3 qwe_sin_la_q
#1 no leen estás noticias, la gente hoy en día solo lee las cosas que coincide el relato de su ideología(da igual izquierda que derecha) y si se lo cuentas y das pruebas se tapan los oídos y rebuznan.
1 K 26
txillo #20 txillo
#3 Vale, la economía crece. Pero para mi es imposible encontrar vivienda. Y no soy sospechoso de ser de derechas precisamente. La macroeconomía mejora pero la economía doméstica sigue igual o peor.
0 K 13
Thornton #23 Thornton *
#20 #8 #22 GOTO #7
0 K 20
Thornton #7 Thornton
#1 Y a los que vengan con la cantinela de que, a paesar del crecimiento económico, está bajando el poder adquistivo, imaginad la evolución del poder adquistivo si estiviésemos en recesión, como Alemania, o so creciésemos al ritmo de la media de la UE, 1%.

Y a los que vengan con la cantinela de que, a paesar del crecimiento económico, la vivienda está por las nubes, imaginad si las CCAA del PP, que son la mayoría, aplicasen medidas para favorecer a los inquilinos en lugar de favorecer a los propietarios.
0 K 20
Dene #24 Dene
#7 no me tienes que convencer de que con el PPVox al mando todo iría mucho peor.. eso lo tengo claro.
nos conformamos con eso?
0 K 12
Dene #8 Dene
#1 si, pero...
Pero .... mientras el PIB sube, nuestros jóvenes no tienen acceso a viviendas dignas, no pueden formar familias, etc et...
Que suban los grandes números no vale de nada si eso no cala en la gente. Por ahora, solo engorda beneficios de unos pocos
0 K 12
oricha_1 #22 oricha_1 *
#1 Todo va bien . No hay nada porque quejarse . Me lo han dicho en las noticias

Me asombra como todos los comentarios de esta noticas son : "En toda la boca a los derechusos"
Cuando la gente no entiende que es lo que esta pasando realmente

p.d. Mientras tanto Espana sigue siendo el pais con mas paro de toda la UE , incluso cuanto tiene mas personas trabajando en toda su historia , tiene el record de paro de toda la UE  media
0 K 6
SMaSeR #6 SMaSeR *
#5 Francia recibe mas turistas que nosotros y su estimación de crecimiento es 0.6 no 2.6 .

Como puede ser si tienen mas turismo ??? o_o
2 K 41
Macnulti_reencarnado #18 Macnulti_reencarnado
#6 en Francia tienen otros problemas, como que gastan mucho más de lo que ingresan.
0 K 7
SMaSeR #19 SMaSeR *
#18 Entonces aquí ese problema no lo tenemos?, somos mas eficientes y mejor gestores?.

Eso le pasa a los franceses aun teniendo tantísima central nuclear?
1 K 28
Macnulti_reencarnado #21 Macnulti_reencarnado
#19 aquí gastamos más que ingresamos, pero menos que Francia.
0 K 7
ElenaCoures1 #2 ElenaCoures1
Que bueno es el turismo!!!!
3 K 38
mariKarmo #5 mariKarmo *
#2 Turismo hemos tenido siempre cariño, no ha aparecido por sorpresa. Igual España mejora por otras cosas, como por ejemplo las políticas de empleo del gobierno social comunista kaleborrakero.

Y si viene más turismo igual es porque somos más atractivos, no hay problemas en Cataluña, no hay movidas sociales, etc...
1 K 30
ElenaCoures1 #10 ElenaCoures1 *
#5 Ah, perdona, cierto
La cifra de record de turistas de estos años debe ser un camelo

Seguimos sin fabricar goods; mucho camarero y poco ingeniero
0 K 7
Macnulti_reencarnado #17 Macnulti_reencarnado
#2 nuestro petroleo. Cuando consigan cargarselo, a llorar.
1 K 14
mariKarmo #4 mariKarmo
Puto Perro Xanxe!!
0 K 17
angelitoMagno #12 angelitoMagno
Mala noticia para el Planeta, hay que decrecer, el crecimiento infinito no es sostenible :-S
0 K 13
#15 Marisadoro
“Nos dirigimos a una profundísima crisis económica” [Feijoo 2022] elpais.com/espana/2022-07-05/feijoo-nos-dirigimos-a-una-profundisima-c
0 K 13
Connect #16 Connect
Noticias buenas y encantado de que le de en los morros a toda la fachería. Pero me temo que gran parte de este crecimiento sea al gran aumento de turistas que ha registrado España. Hemos pasado de unos 80 millones de turistas antes de la pandemia a los 100 millones de este año. Y creo que eso es crecer con pies de barro. Además de que el turismo ha demostrado ya sobradamente que apenas repercute en la población y que al final los que se enriquecen son unos cuantos que son pocos.

El turismo concentra riqueza pero no la reparte.
0 K 12
Mauro_Nacho #9 Mauro_Nacho
España no esta en sintonía con Europa.
0 K 11
alpoza #14 alpoza
Somos el motor de Europa gracias al Perro Txanche, entre esto y la nueva cruzada contra los judios va de cabeza a por su tercer mandato... y sin presupuesto oiga :troll:
0 K 10
#13 daniMate
España se hunde.
0 K 10
#11 encurtido
Ahora mismo tenemos que oír a cualquiera de partidos como el PP o Junts frases berlanguianas como "sube la economía pero eso no se traslada a las familias que siguen siendo pobres".
0 K 7

