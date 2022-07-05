La OCDE eleva al 2,6% la previsión de crecimiento de España y la mantiene a la cabeza de las grandes economías

El organismo rectifica la bajada de previsiones que realizó el pasado junio por la guerra comercial de Trump; Economía destaca que la previsión para España triplica la estimación para el conjunto de la UE.
| etiquetas: ocde , españa , crecimiento , economía
Y a los que vengan con la cantinela de que, a paesar del crecimiento económico, la vivienda está por las nubes, imaginad si las CCAA del PP, que son la mayoría, aplicasen medidas para favorecer a los inquilinos en lugar de favorecer a los propietarios.
nos conformamos con eso?
Pero .... mientras el PIB sube, nuestros jóvenes no tienen acceso a viviendas dignas, no pueden formar familias, etc et...
Que suban los grandes números no vale de nada si eso no cala en la gente. Por ahora, solo engorda beneficios de unos pocos
Me asombra como todos los comentarios de esta noticas son : "En toda la boca a los derechusos"
Cuando la gente no entiende que es lo que esta pasando realmente
p.d. Mientras tanto Espana sigue siendo el pais con mas paro de toda la UE , incluso cuanto tiene mas personas trabajando en toda su historia , tiene el record de paro de toda la UE
Como puede ser si tienen mas turismo ???
Eso le pasa a los franceses aun teniendo tantísima central nuclear?
Y si viene más turismo igual es porque somos más atractivos, no hay problemas en Cataluña, no hay movidas sociales, etc...
La cifra de record de turistas de estos años debe ser un camelo
Seguimos sin fabricar goods; mucho camarero y poco ingeniero
El turismo concentra riqueza pero no la reparte.