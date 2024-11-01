edición general
El ocaso del Green Deal

El Green Deal europeo pierde impulso en un contexto de crisis climática evidente y creciente negacionismo político. Aunque inicialmente se adoptaron políticas verdes, el entusiasmo se ha debilitado por guerras, tensiones económicas y rechazo social a restricciones ambientales. Se impulsan leyes de sostenibilidad, pero Vox las combate calificándolas de perjudiciales para el campo. Agricultores y ecologistas discrepan sobre el pacto, mientras el acuerdo con Mercosur y decisiones europeas recientes contradicen sus objetivos y agravan la división.

| etiquetas: mercosur , green deal , crisis climatica , negacionismo
taSanás #1 taSanás
es lo que tiene creerte el adalid mundial de la moral y del ecologismo, que en algún momento vienen mal dadas económicamente y o tienes algo de lo que tirar económicamente, o te quedas atrás. y en europa hay poco de lo que tirar.....
