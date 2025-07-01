edición general
La obsesión por la salud y el nuevo ‘wellness’ de derecha

En las redes sociales están creciendo las cuentas preocupadas por el bienestar y que muestran un mix peligroso donde confluyen la obsesión por la salud, su impacto psicológico en la gente joven y los discursos anticiencia.

placeres #3 placeres
"...Este fenómeno insta a desconfiar del sistema de salud tradicional y se apela a visiones “alternativas” del bienestar..." Dado de que hablamos de USA con una sanidad completamente rota, pues intentar buscar alternativas es lo razonable.

Al final del día los mayores estafadores/suministradores de drogas tanto para consumo directo como para la agricultura/ganadería tienen batas y trajes. Otra cosa es que la gente caíga en otros estafadores.
hazardum #2 hazardum *
Creer en magufadas, remedios absurdos, horóscopos, dietas milagro, etc, es algo que lleva desde siempre, vamos, el problema es que con las redes sociales, cualquier gilipollez puede ser viral y llegar a todo el mundo y captar a su publico.

Por eso es importante que en la educación, tanto de los padres, como de la formal en escuelas y demás, se enseñe a los chavales a pensar y ser críticos con lo que ven y oyen, y no creerse cualquier mamonada
#1 Klamp
Sociedad narcisista
Asimismov #4 Asimismov
#1 ... y su Eco.
