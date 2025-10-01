Una obra monocromática de Klein se vende por más de 21 millones de dólares en una subasta  

El cuadro, denominado California (IKB 71), pintado por el artista francés en París en 1961 y subastado por primera vez, "se sitúa entre las obras más importantes de Yves Klein jamás puestas en el mercado", precisó la casa de subastas Christie's.
Por cierto el Prado este año compró dos Boucher con el dinero de una herencia de un señor que dejó al museo su piso valorado en dos millones. Los compraron en subasta en París aumentando así las obras de la pintura francesa del XVIII
De momento están expuestas en la sala de las majas
Los marcos venían con el precio
Odio eterno al arte moderno.
Viva el barroco