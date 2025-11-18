·
Obligan a Prosegur a asumir los gastos del carnet de conducir y del permiso de armas de su plantilla
La sentencia es ya firme tras el desistimiento del recurso presentado por la compañía ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
prosegur
,
gastos
,
carnet de conducir
,
permiso de armas
,
plantilla
#2
Dene
el que quiera trabajo, que se pague su formación!! acaso en tu instituto no hacían el cursillo de armas cortas con el examen incluido??
0
K
13
#1
tul
a mayor bureja no le gusta esto
0
K
12
