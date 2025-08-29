edición general
12 meneos
56 clics
Le obliga a hacerse un selfi con el móvil que le acaba de robar a punta de navaja en Balmaseda

Le obliga a hacerse un selfi con el móvil que le acaba de robar a punta de navaja en Balmaseda

En torno a las 17.10 de la tarde de este jueves, un vecino de Balmaseda fue abordado por otro hombre que se colocó a su espalda y le amenazó con una navaja para que le diese su teléfono móvil. Según informa el departamento de Seguridad del Gobierno vasco, tras enseñarle el arma, la víctima le dio el dispositivo y el asaltante le obligó a posar junto a él para hacerse un selfi. Después de esto, huyó del lugar.

| etiquetas: balmaseda , bizkaia , navajas , selfies , delincuencia
10 2 0 K 108 actualidad
12 comentarios
10 2 0 K 108 actualidad
Comentarios destacados:    
Khadgar #1 Khadgar
El detenido fue trasladado a dependencias de la Ertzaintza para realizar las correspondientes diligencias policiales. Una vez finalizadas, el arrestado ha sido trasladado en la mañana de este viernes al juzgado y posteriormente ha ingresado en prisión por orden judicial.

Bien está lo que bien acaba.
7 K 86
TripleXXX #2 TripleXXX
Not the sharpest tool in the shed.

No era el lápiz más afilado del estuche.
2 K 45
Gry #3 Gry
¿Subió la foto a Instagram como "mi primer robo"? xD
1 K 28
Pertinax #5 Pertinax *
#4 Sé lo que voy a ver sin hacer click. Muy ochentero y, por tanto, apropiado. xD
0 K 18
Carnedegato #6 Carnedegato
Es increible la de robos que está habiendo últimamente en el país vasco, me pregunto si será cosa de ETA o hay algo más que se me escape.
3 K 27
Esku #8 Esku
#6 Que podra ser... ¬¬
0 K 9
Narmer #11 Narmer
#6 Ahora fuera de coñas, ¿algún vasco en la sala que viviera los 80 y 90 en Euskadi y nos confirme si había más o menos robos violentos cuando ETA estaba activa?

Una simple deducción lógica me dice que debía haber menos, ya que podías atracar a la persona “equivocada” y acabar a dos metros bajo tierra.
0 K 7
Pertinax #12 Pertinax *
#11 En aquellos años nos enseñaban a dos cosas. A no acercarnos a zonas de yonkies, y a no pegar patadas a paquetes abandonados en la calle.
1 K 25
Expat_Guinea_Ecuatorial #9 Expat_Guinea_Ecuatorial
Me recuerda al reciente caso del violador en Alcala de Henares que se saco un selfie junto a su victima
0 K 10
Nihil_1337 #7 Nihil_1337
El sociópata de proximidad.
0 K 7
#10 Borgiano
Pinta a caso aislado. Circulen, por favor
0 K 6

menéame