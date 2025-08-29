Le obliga a hacerse un selfi con el móvil que le acaba de robar a punta de navaja en Balmaseda

En torno a las 17.10 de la tarde de este jueves, un vecino de Balmaseda fue abordado por otro hombre que se colocó a su espalda y le amenazó con una navaja para que le diese su teléfono móvil. Según informa el departamento de Seguridad del Gobierno vasco, tras enseñarle el arma, la víctima le dio el dispositivo y el asaltante le obligó a posar junto a él para hacerse un selfi. Después de esto, huyó del lugar.
Bien está lo que bien acaba.
No era el lápiz más afilado del estuche.
Una simple deducción lógica me dice que debía haber menos, ya que podías atracar a la persona “equivocada” y acabar a dos metros bajo tierra.