Le obliga a hacerse un selfi con el móvil que le acaba de robar a punta de navaja en Balmaseda

En torno a las 17.10 de la tarde de este jueves, un vecino de Balmaseda fue abordado por otro hombre que se colocó a su espalda y le amenazó con una navaja para que le diese su teléfono móvil. Según informa el departamento de Seguridad del Gobierno vasco, tras enseñarle el arma, la víctima le dio el dispositivo y el asaltante le obligó a posar junto a él para hacerse un selfi. Después de esto, huyó del lugar.