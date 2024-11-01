Objetivo Planeta - Valsemana: salvar el urogallo  

Hoy en Objetivo planeta, hemos venido hasta este centro de Valsemana en León, donde técnicos, veterinarios y biólogos, están trabajando hace ya tiempo para salvar de la extinción del urogallo, una de las nueve especies en peligro crítico en nuestro país. La caza en el siglo pasado, pero también el abandono rural, el abandono de los usos tradicionales del bosque, han llevado a este animal al límite, que sobreviven prácticamente en dos pequeñas poblaciones separadas además, en la Cordillera Cantábrica y en los Pirineos. Este centro, un referente