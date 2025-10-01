edición general
Obispos de EE.UU. aprueban una Biblia “lavada” de referencias a la homosexualidad

La Conferencia Episcopal de Estados Unidos (USCCB) ha concedido el imprimátur a la New Revised Standard Version Updated Edition, Catholic Edition (NRSVue-CE), lo que significa que esta traducción protestante actualizada, criticada desde hace años por “edulcorar” pasajes sobre la homosexualidad, queda aprobada para su uso privado y estudio por los fieles católicos.

Milmariposas #1 Milmariposas
Manipulando (desde hace dos mil años) que es gerundio... :roll:
ChatGPT #2 ChatGPT *
"La palaba de Dios es la que yo diga, cojones!" gritaban al salir de la reunión...
ACEC #5 ACEC
SI le quitan la homofobia, misoginia, machismo, genocidios, asesinatos varios, humillaciones, venganzas y ciencia ficción, se queda un un panfleto de 20 páginas.
#9 Grahml
#5 Quedaría entonces el incesto, siendo estrictos con tu listado.
Verdaderofalso #15 Verdaderofalso
#9 #5 incesto, asesinatos, violaciones… aún así queda mucho
Torrezzno #14 Torrezzno
#5 la tesis de Tolstoi es que biblia primigenia era el sermón de la montaña. Todos los añadidos posteriores fueron para asegurar el poder de la iglesia

es.wikipedia.org/wiki/Sermón_de_la_montaña
#23 sorecer
#14 Quedadas de amigos en la montaña, recogiendo setas, han sido también muy elocuentes y de grandes ideas...

:troll: :troll: :troll: :troll:
#20 mcfgdbbn3
#5: Pero tal vez sean 20 páginas de una gran utilidad para la humanidad.
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
Arderán en el infierno por manipular la palabra del señor? :popcorn:
Cada día que pasa hay algo nuevo que haga que se me caiga el monóculo
HeilHynkel #11 HeilHynkel
No deja de llamarme la atención la alegría con que se modifican "las palabras reveladas de dios" según interesa.

A ver si van a ser un cuento que se ha inventado alguien ... :roll:
#13 rystan
#11 Para mi que ya lo reconocieron explícitamente cuando decidieron cancelar el purgatorio. No es que no estuviera claro antes que es todo invención, pero reconocerlo fue importante.
#22 mcfgdbbn3
#11: La Biblia, aunque se diga "palabra de Dios", son documentos que escribieron unos autores en base a lo que conocían y su intuición, en otras religiones sí se plantea así, en el cristianismo no, se sabe que es un contenido que ha pasado por muchas manos y que puede tener cambios, especialmente en las traducciones, como lo del camello y la aguja y todo eso.
Cehona #10 Cehona
Es una biblia protestante, un cisma.
1 K 28
skaworld #8 skaworld
¿Por fin se han dado cuenta que eso de "Tomad y comed todos de el porque este es mi cuerpo" llama mucho a elucubraciones pecaminosas?
1 K 25
Cuñado #7 Cuñado
Es curioso que esos garantes de la pureza semántica no se quejen de la espuria incorporación del alma inmortal a la Biblia... :tinfoil:

es.wikipedia.org/wiki/Alma_en_la_Biblia
#21 mcfgdbbn3
#7: No es "espuria", Jesús la mencionó y no pocas veces.
Cuñado #24 Cuñado
#21 El concepto de un alma inmortal es ajeno a la religión hebrea y Jesús, como buen judío, tampoco habría compartido ese concepto neoplatónico que se incorporó al cristianismo cuando se empezó a fraguar la religión. Esto es, al menos un par de siglos después de la muerte de Jesús.

Los conceptos de nephesh/psyche que se emplean en la Biblia hacen referencia la hálito vital y a la posibilidad de la resurrección del cuerpo. Nunca a esa pretendida alma congnoscente desligada por completo del cuerpo que han abrazado la gran mayoría de sectas abrahámicas modernas.
capitan__nemo #17 capitan__nemo
Yo propongo una biblia lavada de referencias a cosas no demostradas cientificamente o no referenciadas historicamente ni demostradas por historiadores y arqueologos y similares.
Gry #18 Gry
Vamos a censurar la Biblia porque no es lo suficientemente carca.
#6 Bravok1
Si eeuu es una puta mierda en general y en su totalidad, no se iban a librar sus obispos de serlo también.
#12 rystan
- La palabra de dios es sagrada

- Es que yo soy editor

- Ah, perdón. Vale.
#4 Robe7064
¿Qué dice don León de estos reformistas?
riz #19 riz
#4 Está ocupado bendiciendo bloques de hielo para luchar contra el cambio climático.

www.meneame.net/story/papa-leon-xiv-bendice-bloque-hielo-nombre-lucha-
Nokith #16 Nokith
Ahora tiene muchas más referencias con niños. :shit:
