Obispos de EE.UU. aprueban una Biblia “lavada” de referencias a la homosexualidad

La Conferencia Episcopal de Estados Unidos (USCCB) ha concedido el imprimátur a la New Revised Standard Version Updated Edition, Catholic Edition (NRSVue-CE), lo que significa que esta traducción protestante actualizada, criticada desde hace años por “edulcorar” pasajes sobre la homosexualidad, queda aprobada para su uso privado y estudio por los fieles católicos.
| etiquetas: obispos , eeuu , biblia , reescribir , textos sagrados , homosexuales , lgtbi
es.wikipedia.org/wiki/Sermón_de_la_montaña
Cada día que pasa hay algo nuevo que haga que se me caiga el monóculo
A ver si van a ser un cuento que se ha inventado alguien ...
es.wikipedia.org/wiki/Alma_en_la_Biblia
Los conceptos de nephesh/psyche que se emplean en la Biblia hacen referencia la hálito vital y a la posibilidad de la resurrección del cuerpo. Nunca a esa pretendida alma congnoscente desligada por completo del cuerpo que han abrazado la gran mayoría de sectas abrahámicas modernas.
- Es que yo soy editor
- Ah, perdón. Vale.
www.meneame.net/story/papa-leon-xiv-bendice-bloque-hielo-nombre-lucha-