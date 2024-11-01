Obama cataloga de ‘espectáculo de payasos’ la actual política estadounidense y llama a la decencia

Barack Obama reaccionó por primera vez al polémico video publicado por Donald Trump durante un podcast político difundido el sábado. “Hay una especie de espectáculo de payasos en redes sociales y en la televisión” dijo Obama, refiriéndose a la dinámica política en su país. “La inmensa mayoría de los estadounidenses piensan que este comportamiento es profundamente preocupante. Es verdad que crea atención y distracción. Pero los estadounidenses también creen en la decencia, la amabilidad, el respeto”, expresó Obama.
| etiquetas: obama , trump , decencia
Nada les ha importado mientras trincaban y trincaban…
Daba igual que fuera Bush, Obama, Hillary, Trump, Biden … mientras el dinero siga entrando yo miro para otro lado …
Muchas palabras y muy pocos hechos Obama, otro que decepcionó a decenas de millones sino cientos… precisamente por no tener ni una pizca de integridad. La única duda es si ya era así antes de ganar y por lo tanto era un engaño (para mí sí) o si por arte de magia al sentarse en la presidencia se vuelven todos unos payasos.
Cada vez menos. Es una tendencia global.