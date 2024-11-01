Obama cataloga de ‘espectáculo de payasos’ la actual política estadounidense y llama a la decencia

Barack Obama reaccionó por primera vez al polémico video publicado por Donald Trump durante un podcast político difundido el sábado. “Hay una especie de espectáculo de payasos en redes sociales y en la televisión” dijo Obama, refiriéndose a la dinámica política en su país. “La inmensa mayoría de los estadounidenses piensan que este comportamiento es profundamente preocupante. Es verdad que crea atención y distracción. Pero los estadounidenses también creen en la decencia, la amabilidad, el respeto”, expresó Obama.