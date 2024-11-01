edición general
O aire (mal de ojo)

En Galicia —al menos en mi zona— cuando alguien está regular, ya sea física o anímicamente, se dice que “ten o aire”. No es exactamente sinónimo, pero viene a ser una forma de decir que tiene mal de ojo. Antiguamente se asociaba más bien con las muertes cercanas (lo que se conoce como "o aire da morte"), y con el tiempo se empezó a relacionar también con envidias, malas energías o incluso gente que te mira raro en la cola del súper.

mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
Aire es "ar". Fomos ficando sós, o ár, o mar e mais nós.
denocinha #2 denocinha
#1 Tamén lle chaman polbo ó pulpo.

Atoparemos no peirán as follas evadidas do almanaque dos nosos soños
mikhailkalinin #3 mikhailkalinin
#2 Atopar en portugués es atascarse xD
denocinha #4 denocinha
#3 Estoy a favor de la convergencia, pero esa no me la sabía
mikhailkalinin #5 mikhailkalinin *
#4 Estoy en Alemania. Soy Zamorano. Tengo mucha morriña/saudade y tengo una universidad portuguesa en el radar. Os echo de menos, gallegos portugueses, gente da miña terra.
Valdreu #6 Valdreu
#3 Creo que no

dicionario.priberam.org/Atopar

En gallego ar es válido, pero el más utilizado es aire, no es un castelanismo.

gl.m.wikisource.org/wiki/Cantares_gallegos/Airiños,_airiños_aires

gl.m.wikipedia.org/wiki/Aires_da_miña_terra
