O aire (mal de ojo)

En Galicia —al menos en mi zona— cuando alguien está regular, ya sea física o anímicamente, se dice que “ten o aire”. No es exactamente sinónimo, pero viene a ser una forma de decir que tiene mal de ojo. Antiguamente se asociaba más bien con las muertes cercanas (lo que se conoce como "o aire da morte"), y con el tiempo se empezó a relacionar también con envidias, malas energías o incluso gente que te mira raro en la cola del súper.