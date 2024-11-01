edición general
Nuria Ruiz Tobarra, la jueza que estrecha el cerco a Mazón por la gestión de la dana

Nuria Ruiz Tobarra, la jueza que estrecha el cerco a Mazón por la gestión de la dana

La magistrada sufre una ofensiva en su contra y recibe el espaldarazo de la Audiencia Provincial de Valencia en su búsqueda de indicios contra el president de la Generalitat

#1 hokkien
Mucho ánimo, Núria. Tú puedes con todos esos HDP
TonyStark #2 TonyStark
¿no es muy sospechoso que la instancia superior le obligue ahora a llamar a la periodista como testigo a pesar del rechazo inicial argumentado por fiscalia y la propia jueza?? a mi me huele a que es la jugada necesaria, el mal menor, para obligarla a traspasar la instrucción hacia un juez más afín...
ansiet #3 ansiet
Animo Sra Nuria más gente con valor como usted necesitamos !!!!
