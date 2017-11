Núria de Gispert sobre el paso de Espadaler al PSC: "Llevaba dos años sin cobrar y necesitaba un sueldo" [CAT]

Núria de Gispert fue presidenta del Parlament de Cataluña entre 2010 y 2015 y militante de Unió Democràtica de Catalunya (UDC) entre 1986 y 2015. Sobre el fichaje de su ex compañero Ramon Espadaler, ex secretario general de UDC, como número tres de la lista del Partit dels Socialistes de Catalunya por Barcelona en las elecciones catalanas dijo: "Ha sido compañero de los que hoy están en prisión y consejero de Artur Mas. Lo único que puedo pensar es que hacía dos años que no cobraba y necesita un sueldo. Resumiendo".