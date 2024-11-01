edición general
“Nunca vi atropellos de esta magnitud”: un grupo denuncia ante la ONU las tácticas agresivas de ICE con Trump

La violencia que en ocasiones se produce en operativos de ICE en contra de ciudadanos estadounidenses de origen hispano e inmigrantes con estatus para permanecer en el país ha desatado una ola de críticas y denuncias en contra de las políticas impulsadas por el presidente Donald Trump.

comentarios
karakol #4 karakol
El 11 de agosto, varios agentes armados y encapuchados rodearon el vehículo en el que viajaba un joven con discapacidad de 15 años, ciudadano estadounidense, en Arleta, California, junto con su madre.

En lugar de mostrar una orden judicial, los agentes "encadenaron" a la mujer por el vientre pese a su avanzado embarazo, "lo que le causó dolor físico y daño emocional” y derivó presuntamente, según la denuncia, en un "parto prematuro".

Embarazadas, menores con discapacidad... es un no parar de abusos y delitos impunes.

Putos salvajes.
themarquesito #5 themarquesito
#4 Estaría bien que la policía de verdad empezara a arrestar a agentes de ICE
MiguelDeUnamano #6 MiguelDeUnamano
#5 Se iba a liar una bien gorda.
karakol #7 karakol
#5 #6 De este mismo envío...

"Un agente de ICE enmascarado corrió hacia ella y la tiró al suelo. Vélez no era sospechosa de ningún delito y se dirigía al trabajo. Después de que el agente de ICE la empujara al suelo, los agentes la arrestaron sin fundamento legal. Su madre y la hermana de 17 años de Andrea llamaron al 911 para denunciar el secuestro de Andrea", dice la queja.

Vélez luego pidió auxilio a los agentes del Departamento de Policía, que se encontraban cerca del sitio

…
MiguelDeUnamano #9 MiguelDeUnamano
#7 Un "algo pasa" que podría ser desde un "paso de follones" a "con ese color de piel que tiene no esperará que la ayude".
Kantinero #1 Kantinero
#0 Lo sentimos, este contenido no está disponible en tu país.
themarquesito #2 themarquesito
#1 Los vídeos no están disponibles, pero el texto del artículo se puede leer perfectamente.
Kantinero #3 Kantinero
#2 Correcto, es por aquello de una imagen mil palabras
#8 lordban
En la mayoría de casos la violencia corresponde con el sujeto resistiéndose así que no van a conseguir nada de ahí, los únicos que conseguirán alguna compensación judicial serán los pocos estadounidenses que fueron detenidos sin orden.
Lo que no deja de ser obvio también es que tienen la orden de ser más duros de lo normal, supongo que para incentivar las deportaciones voluntarias. De los 2 millones que llevan deportados ya, el 75% son voluntarias, que para el estado es mucho menos trabajo.
