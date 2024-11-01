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Nunca has visto una fotografia real [ENG]

Nunca has visto una fotografia real [ENG]  

Las placas de Lippmann son una técnica olvidada de fotografia en color que usa color estructural en vez de pigmentos. Funciona como la piel de los camaleones.

| etiquetas: ciencia , fotografia , color , hologramas , camaleòn
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4 comentarios
3 1 0 K 35 ciencia
ronko #1 ronko
¿Qué es real? ¿Cómo defines lo real? Si estás hablando de lo que puedes sentir, lo que puedes oler, lo que puedes saborear y ver, entonces lo real son simplemente señales eléctricas interpretadas por tu cerebro.”
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beltzak #2 beltzak
Opticks: or, A Treatise of the Reflexions, Refractions, Inflexions and Colours of Light is a collection of three books by Isaac Newton that was published in English in 1704

en.wikipedia.org/wiki/Opticks

Para los más avanzados también está en latín.
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beltzak #4 beltzak
#3 Cum duabus pilis
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menéame