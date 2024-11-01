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Nunca has visto una fotografia real [ENG]
Las placas de Lippmann son una técnica olvidada de fotografia en color que usa color estructural en vez de pigmentos. Funciona como la piel de los camaleones.
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ciencia
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fotografia
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color
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#1
ronko
¿Qué es real? ¿Cómo defines lo real? Si estás hablando de lo que puedes sentir, lo que puedes oler, lo que puedes saborear y ver, entonces lo real son simplemente señales eléctricas interpretadas por tu cerebro.”
1
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19
#2
beltzak
Opticks
: or, A Treatise of the Reflexions, Refractions, Inflexions and Colours of Light is a collection of three books by Isaac Newton that was published in English in 1704
en.wikipedia.org/wiki/Opticks
Para los más avanzados también está en latín.
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9
#3
EsUnaPreguntaRetórica
#2
la.wikipedia.org/wiki/Optice
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21
#4
beltzak
#3
Cum duabus pilis
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