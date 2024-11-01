Número de Dunbar: qué es y qué nos dice sobre las sociedades humanas

Consiste en el número de personas con las que nos relacionamos habitualmente es de 150 aproximadamente. ¿Qué ocurre con las congregaciones de más de 150 miembros? Los investigadores revelaron que éstas padecen grandes tensiones internas que las conduce a tener que reorganizarse de forma interna. Necesitan de subdivisiones estructurales para que se produzca la participación activa de sus miembros.