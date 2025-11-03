El 'número dos' de Torres en Canarias: «Prepara dos millones. Negocié con Koldo esa cantidad»

La UCO precisa que Soluciones de Gestión ya estaría suministrando mascarillas a la Administración canaria «incluso antes de llevare a cabo las adjudicaciones del contrato». «Iñigo, prepárame oferta con dos millones, vale? Negocié con Koldo esa cantidad», escribió Olivera a Rotaeche tras hablar con el asesor de Ábalos. El empresario le pregunta entonces por el organismo para realizar la factura proforma. A partir de entonces, la conversación entre el dirigente canario y el responsable de Soluciones de Gestión se centra en cuestiones técnicas.