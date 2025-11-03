edición general
El 'número dos' de Torres en Canarias: «Prepara dos millones. Negocié con Koldo esa cantidad»

La UCO precisa que Soluciones de Gestión ya estaría suministrando mascarillas a la Administración canaria «incluso antes de llevare a cabo las adjudicaciones del contrato». «Iñigo, prepárame oferta con dos millones, vale? Negocié con Koldo esa cantidad», escribió Olivera a Rotaeche tras hablar con el asesor de Ábalos. El empresario le pregunta entonces por el organismo para realizar la factura proforma. A partir de entonces, la conversación entre el dirigente canario y el responsable de Soluciones de Gestión se centra en cuestiones técnicas.

Torres contactando con Koldo para tranquilizarle con pagos
Torres hace unos meses negando contactos con Koldo
A negativizar, los de siempre.
#1 Koldo es un mentiroso y Torres otro, Theojete no dice nunca la verdad
#2 Estoy de acuerdo. Y corruptos.
El escandaloso, explosivo, desorbitante, desmedido, trascendental y grave caso que iba a acabar con Torres ha sido...

El pedir que se paguen unas facturas vencidas.

Y los subnormales de siempre con obviamente sus cuentas troll de reciente creación ladrando como los tontos que son xD xD
Koldo es el gran capo de la corrupción en España, tiene más contactos que el rey emérito.

o es un gran mentiroso patológico.
las dos cosas son plausibles.
The Objetive, bulo.
