Nules (Castellón) anuncia movilizaciones para reclamar el encauzamiento del barranco el Torrent

Más de dos décadas lleva la población de Nules esperando las actuaciones necesarias para prevenir inundaciones en su término municipal, especialmente en la zona marítima. Tras años de reclamaciones ante la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), el alcalde David García ha anunciado que convocará movilizaciones si no se atienden las peticiones del consistorio para abordar el encauzamiento del barranco del Torrent.

| etiquetas: nules , movilizaciones , barranco , torrent , confederación , chj
2 comentarios
#1 hokkien
¿Hay algún estudio técnico que respalde esa actuación?
Ankor #2 Ankor
#1 Ninguno. Pero ahora es momento de hacer política con el miedo como sea. Hay que atacar al gobierno central, cuando cambie de color ya no se acordatan de esto.

Lo que si podría haber hecho el ayuntamiento de Nules es dejar espacio en los bordes del barranco y no rodearlo. Y otro es no edificar toda la línea de costa invadiendo espacio público de del imitación marina.
