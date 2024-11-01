Nules (Castellón) anuncia movilizaciones para reclamar el encauzamiento del barranco el Torrent

Más de dos décadas lleva la población de Nules esperando las actuaciones necesarias para prevenir inundaciones en su término municipal, especialmente en la zona marítima. Tras años de reclamaciones ante la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), el alcalde David García ha anunciado que convocará movilizaciones si no se atienden las peticiones del consistorio para abordar el encauzamiento del barranco del Torrent.