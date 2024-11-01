edición general
Nuevos vídeos del Cecopi confirman que Pradas dio instrucciones sobre el SMS de alerta por la DANA hora y cuarto antes de su envío

Nuevos vídeos del Cecopi confirman que Pradas dio instrucciones sobre el SMS de alerta por la DANA hora y cuarto antes de su envío

La entonces consellera de Interior también asegura en un momento de la grabación que no le "apetece" llamar al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Un vídeo de la reunión del Cecopi del día de la dana del 29 de octubre permite escuchar a la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas, dando unas indicaciones que coinciden con el contenido del mensaje Es-Alert que posteriormente se envió a los móviles de la población a las 20:11 horas.

