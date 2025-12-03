Nuevos indicios señalan que el cuarto portaaviones que está siendo construido para la Armada de China podría ser nuclear

La República Popular de China mantiene actualmente la armada más numerosa del mundo, con más de 370 buques y submarinos, según señala el propio Pentágono. Entre ellos se encuentran tres portaaviones, todos de propulsión convencional. La posibilidad de que Armada de Ejército Popular de Liberación de China (PLAN) opte por equipar con un sistema de propulsión nuclear para su próximo portaaviones vuelve a tomar relevancia
Type 004
The Type 004 is planned to be larger than the Type 003, and also to feature nuclear propulsion.[53] Construction possibly started in 2024,[54] at the latest in September 2025, however.[55] Like the Type 003 Fujian it will feature an integrated electric propulsion system that will allow the operation of electromagnetic catapults.[56]
Class & type Type 004
Type Aircraft carrier
Displacement Up to 120,000 tons[2][3][4]
Propulsion Nuclear marine propulsion