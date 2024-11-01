Los nuevos archivos de Epstein revelan las tácticas de su cómplice para captar a adolescentes

Las tácticas de grooming que Maxwell empleaba con sus víctimas son conocidas desde hace tiempo, pero la divulgación de varios de los documentos del gran jurado en el caso del tribunal federal de Manhattan que la sentenció a 20 años de cárcel por trata con fines sexuales llega justo cuando Maxwell intenta conseguir el indulto. Las maniobras de Maxwell vuelven a estar en el foco durante el segundo mandato de Trump, especialmente tras el polémico traslado de la reclusa a un centro penitenciario de mínima seguridad.