De nuevo, la víctima como chivo expiatorio [en]

En las últimas décadas, la vieja noción de culpar a las víctimas por causar los problemas de las minorías raciales y otros grupos oprimidos había retrocedido un poco a medida que el peso político de estos grupos aparentemente había aumentado. Esto fue especialmente así después de que el movimiento Black Lives Matter de 2020 obtuviera concesiones como los programas DEI (Diversidad, Equidad e Inclusión) promovidos por un número significativo de corporaciones.