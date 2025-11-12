El nuevo viceconsejero de Sanidad y la puerta giratoria entre la sanidad pública y la privada

La elección de un médico vinculado a Asisa y político del PP como número dos de Sanidad en la Junta, habida cuenta de la inexperiencia y el desconocimiento de Antonio Sanz en la materia, es otra palada más para el enterramiento de la sanidad pública tal y como se entiende en la Ley de Salud de Andalucía y la evidencia de la estrecha relación que el Gobierno de Juanma Moreno tiene con esta empresa privada. Y lo más importante: Asisa se ha visto envuelta en presuntos casos de corrupción de la mano de la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalu