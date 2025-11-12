edición general
El nuevo viceconsejero de Sanidad y la puerta giratoria entre la sanidad pública y la privada

La elección de un médico vinculado a Asisa y político del PP como número dos de Sanidad en la Junta, habida cuenta de la inexperiencia y el desconocimiento de Antonio Sanz en la materia, es otra palada más para el enterramiento de la sanidad pública tal y como se entiende en la Ley de Salud de Andalucía y la evidencia de la estrecha relación que el Gobierno de Juanma Moreno tiene con esta empresa privada. Y lo más importante: Asisa se ha visto envuelta en presuntos casos de corrupción de la mano de la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalu

#1 tierramar *
Relacionado: www.meneame.net/m/actualidad/debate-malas-lenguas-consejeros-pp-sanida
"Los consejeros del PP de Sanidad son empleados de las empresas de la Sanidad Privada". El gobierno central tiene instrumentos legales para ir a por las privatizaciones, pero en lugar de ello le da dinero a Muface. Si estamos de acuerdo en que el gobierno andaluz está poniendo en riesgo la salud de las personas , se les debe quitar las competencias, igual que se le quito la competencia a Cataluña...
#2 tierramar *
Para no caer en los mismos errores hay que tener memoria: Corría el año 2016 y el PSOE, que gobernaba la Junta de Andalucía, comenzó a recortar en sanidad. Quiso fusionar los dos hospitales de Granada capital y ésa fue la mecha que encendió las calles tras el levantamiento de un médico de Urgencias llamado Jesús Candel. ‘Spiriman’. Jesús nunca fue de ningún partido. Fundó la asociación Justicia por la Sanidad. Se convirtió en la diana de los socialistas, que empezaron una campaña mediática y judicial contra él para desacreditarle.María Jesús Montero, que fue precisamente quien empezó con los recortes. www.meneame.net/m/actualidad/indignante-politizacion-sanidad-publica-a
