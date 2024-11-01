Nuevo trabajo de investigación revelaría que vivir cerca de plantas nucleares tiene relación con mayores tasas de muertes por cáncer

Analizaron las operaciones de las plantas y las tasas de mortalidad entre 2000 y 2018. Se combinaron datos de ubicación y fechas de operación, tomados de la Administración de Información de la Energía, con datos de nivel de mortalidad por cáncer por condado, tomados de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades.
Tuvieron en cuenta variables como ingresos, raza, IMC, tabaquismo y proximidad a hospitales. Tras los ajustes por estos factores, los condados cercanos a plantas nucleares evidenciaban tasas más altas de mortalidad por cáncer.
| etiquetas: plantas nucleares , cáncer
"Los investigadores calculan que unas 115.000 muertes por cáncer en EE.UU., unas 6.400 por año, se relacionaban con la proximidad a plantas de energía nuclear"
Si eso es cierto, es muy notable
De la investigación en Nature que enlaza el artículo:
"Si bien nuestros hallazgos no pueden establecer causalidad, Destacan la necesidad de realizar más investigaciones sobre las posibles vías de exposición, los efectos de latencia y los riesgos específicos del cáncer,"
www.meneame.net/story/estudio-cientifico-vincula-cercania-centrales-nu