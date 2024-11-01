edición general
Nuevo trabajo de investigación revelaría que vivir cerca de plantas nucleares tiene relación con mayores tasas de muertes por cáncer

Analizaron las operaciones de las plantas y las tasas de mortalidad entre 2000 y 2018. Se combinaron datos de ubicación y fechas de operación, tomados de la Administración de Información de la Energía, con datos de nivel de mortalidad por cáncer por condado, tomados de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades.

Tuvieron en cuenta variables como ingresos, raza, IMC, tabaquismo y proximidad a hospitales. Tras los ajustes por estos factores, los condados cercanos a plantas nucleares evidenciaban tasas más altas de mortalidad por cáncer.

8 comentarios
#1 Leclercia_adecarboxylata
Parece una perogrullada pero no.
#2 Tronchador.
¿Revelaría o no revelaría? ¿Hay que entrar para saber si es sensacionalista o algún amable usuario se sacrificara por todos nosotros?
#5 Cuchifrito *
#2 Pues sensacionalista no parece (otra cosa es que el estudio este bien hecho o no), pero
"Los investigadores calculan que unas 115.000 muertes por cáncer en EE.UU., unas 6.400 por año, se relacionaban con la proximidad a plantas de energía nuclear"
Si eso es cierto, es muy notable
#6 El_dinero_no_es_de_nadie *
#5 #2 "también los investigadores señalan que los hallazgos no establecen causa y efecto"

De la investigación en Nature que enlaza el artículo:
"Si bien nuestros hallazgos no pueden establecer causalidad, Destacan la necesidad de realizar más investigaciones sobre las posibles vías de exposición, los efectos de latencia y los riesgos específicos del cáncer,"
#3 tierramar
Esta investigación es nueva pero ha otra anteriores con los mismos resultados, con una mayor vulnerabilidad en lso niños; pero estos estudios que van en contra del lobby nuclear duran en los medios un día, se dejan pasar, y la propaganda nuclear prosigue ocupando paginas de los medios con mentiras, medio.mentiras,.. El lobby nuclear es el lobby de las mentiras.
toshiro #4 toshiro
Así que los rumores eran ciertos :palm:
sorrillo #8 sorrillo
Del contenido del meneo de la cual esta es duplicada: "Varios de los hallazgos no concuerdan con lo que conocemos sobre la radiación y el cáncer. Por ejemplo, el patrón de riesgos con la edad no es el que se espera con la exposición a la radiación, que suele ser mayor cuanto más joven es la persona expuesta, y no al revés", agregó Berrington de Gonzalez.
www.meneame.net/story/estudio-cientifico-vincula-cercania-centrales-nu
