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Un nuevo tipo de trabajo nace con el auge de la robótica en Estados Unidos: graban vídeos haciendo tareas diarias para entrenar a los robots

Un nuevo tipo de trabajo nace con el auge de la robótica en Estados Unidos: graban vídeos haciendo tareas diarias para entrenar a los robots

Los trabajadores de EE.UU. empiezan a grabar vídeos de tareas domésticas para entrenar robots y ganar 80 dólares por 2 horas de vídeo.

| etiquetas: trabajadores , eeuu , graban , vídeos , entrenar , robots
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4 comentarios
2 0 0 K 36 tecnología
DDJ #2 DDJ
Entrena al tuyo propio no vaya a ser que otro les enseñe a dar patadas :palm:
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#3 Chuache_cientifico
Sí, ahora hay muchos curros del tipo "entrenar a una IA". No los cojo ni harto de vino, son la definición del pan para hoy, hambre para mañana.
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#1 NanakiXIII *
Deberían grabar robots grabando esas tareas, para así entrenar a robots a grabar tareas para poder entrenar a otros robots para hacer las tareas y así poder eliminar ese empleo.

Es que no pensamos con la cabeza...
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#4 MAJASTRABU
#1 Pero entonces primero necesitaríamos a robots grabando a robots grabando a robots que hacen tareas
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menéame