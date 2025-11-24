El nuevo Quirónsalud de Zaragoza se convierte en el primer hospital privado universitario de Aragón

El nuevo Quirónsalud de Zaragoza, ubicado en el distrito de Casablanca, es el primer hospital privado universitario de Aragón desde septiembre, aunque ha sido este último lunes de noviembre cuando ha tenido lugar el acto oficial de presentación del mismo como centro educativo en el que se formarán, al menos, los alumnos de Medicina de la Universidad San Jorge (USJ) que han estrenado el grado de Medicina este curso escolar. Al acto ha acudido el consejero de Sanidad de la DGA, José Luis Bancalero, que ha celebrado que a los cinco hospitales univ