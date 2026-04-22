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El nuevo paseo marítimo de Pedregalejo solo dejaría libres 3 metros a los peatones

El nuevo paseo marítimo de Pedregalejo solo dejaría libres 3 metros a los peatones

Los 3 metros de las ordenanzas municipales coinciden con lo que sostiene Mahos, la Asociación de Hosteleros de Málaga que, como informó este diario el 9 de abril, se remitió a la ordenanza municipal que estipula una anchura de «3 metros, que estamos obligados a cumplir», indicó un portavoz de Mahos, que precisó que los 6 metros de servidumbre de tránsito de los que habla la Ley de Costas, solo se aplicarían en las «vías de acceso».

| etiquetas: málaga , paseo marítimo , peatones , terrazas
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3 comentarios
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Andreham #1 Andreham
La calle es para consumir, no para transitar. Cogeros un uber, putos comunistas.

Y mucho menos si encima tenéis la desfachatez de ir de un sitio a otro simplemente por placer, sin gastar un puto duro. De qué coño vais.
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nopolar #2 nopolar
Seguro que para despejar sitio quitan los bancos... total la gente ya tiene las terrazas de los bares y restaurantes de fritanga para sentarse. :foreveralone:
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riazor97 #3 riazor97
Valientes ilusos estos Malagueños, os creéis que van a arreglaros el paseo para simplemente andar? Hay que gastar coones...
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menéame