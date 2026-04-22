El nuevo paseo marítimo de Pedregalejo solo dejaría libres 3 metros a los peatones

Los 3 metros de las ordenanzas municipales coinciden con lo que sostiene Mahos, la Asociación de Hosteleros de Málaga que, como informó este diario el 9 de abril, se remitió a la ordenanza municipal que estipula una anchura de «3 metros, que estamos obligados a cumplir», indicó un portavoz de Mahos, que precisó que los 6 metros de servidumbre de tránsito de los que habla la Ley de Costas, solo se aplicarían en las «vías de acceso».