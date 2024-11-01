El nuevo partido de izquierdas en el Reino Unido se resquebraja: Corbyn choca con Sultana (Eng)

Jeremy Corbyn y Zarah Sultana, líderes de un nuevo partido de izquierda en el Reino Unido, se han peleado. Sultana creó un portal para miembros pidiendo dinero, Corbyn dice que han consultado abogados, y Sultana se queja de que el partido es un "club de hombres sexista".
| etiquetas: jeremy corbyn , yourparty , partidos de izquierda
Se mire como se mire
Después se quejarán de que un paleto de la ultraderecha les desbanca.
Otro
www.theguardian.com/politics/2025/sep/18/apparent-your-party-implosion
Corbyn siempre ha sido un idolo de cierta izquierda, pero te gusten o no sus ideas, lo que es cierto es que es incapaz de organizar nada coherente. Como dirian los ingleses "couldn't organise a piss-up in a brewery"