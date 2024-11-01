edición general
El nuevo partido de izquierdas en el Reino Unido se resquebraja: Corbyn choca con Sultana (Eng)

Jeremy Corbyn y Zarah Sultana, líderes de un nuevo partido de izquierda en el Reino Unido, se han peleado. Sultana creó un portal para miembros pidiendo dinero, Corbyn dice que han consultado abogados, y Sultana se queja de que el partido es un "club de hombres sexista".

Casiopeo #1 Casiopeo
Todo culpa del Frente judaico Popular. O del Partido Popular Judaico.
sotillo #3 sotillo
#1 Disidenta
Kyoko #7 Kyoko
#1 Coñe, que rapidos! :-D
Antipalancas21 #11 Antipalancas21
#1 No hombre, seguro que de Sánchez, xD
#2 DenisseJoel
Van a necesitar la ayuda de líderes de izquierdas expertos en resolver conflictos de forma amigable, como Pablo Iglesias e Iñigo Errejón.
sotillo #5 sotillo
#2 Yo para dar lecciones de unidad inquebrantable elegiría a Mazon, es ver cómo le hacen referencias los suyos y preguntarme, más de 200 muertos y ¿Qué les da al pp para que lo alcen a los altares de esta forma?
#10 minossabe
El siglo XXI nos ha traído grandes líderes con amplitud de miras
Se mire como se mire
Después se quejarán de que un paleto de la ultraderecha les desbanca.
MoñecoTeDrapo #8 MoñecoTeDrapo
Zarah Sultana tiene nombre de superheroína con poderes mágicos, como una Zatanna Zatara de Hacendado :-D
Kyoko #6 Kyoko
Haría el chiste de Frente Popular de Judea contra el Frente Judaico Popular, pero es que aquí ni siquiera habían escogido el nombre del partido (lo llamaban provisionalmente "Your party").
Otro
www.theguardian.com/politics/2025/sep/18/apparent-your-party-implosion
Corbyn siempre ha sido un idolo de cierta izquierda, pero te gusten o no sus ideas, lo que es cierto es que es incapaz de organizar nada coherente. Como dirian los ingleses "couldn't organise a piss-up in a brewery"
Battlestar #9 Battlestar
Por si alguien todavía duda de aquello de que en todos lados cuecen habas
ElBeaver #12 ElBeaver
Ese hombre que se jubile ya
