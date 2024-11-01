edición general
Nuevo Modelo Operativo (Correos)

El Nuevo Modelo Operativo es la herramienta que la empresa pretende utilizar para aplicar un recorte salvaje de puestos de trabajo. En CGT lo tenemos claro: ¡NO al Nuevo Modelo¡ ¡Un/a cartero/a, una sección!

aupaatu #1 aupaatu
El neoliberalismo y su insaciable deseo de privatización y precariedad laboral.
