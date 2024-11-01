·
Nuevo Modelo Operativo (Correos)
El Nuevo Modelo Operativo es la herramienta que la empresa pretende utilizar para aplicar un recorte salvaje de puestos de trabajo. En CGT lo tenemos claro: ¡NO al Nuevo Modelo¡ ¡Un/a cartero/a, una sección!
correos
modelo operativo
#1
aupaatu
El neoliberalismo y su insaciable deseo de privatización y precariedad laboral.
0
K
9
1
