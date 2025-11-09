edición general
El nuevo modelo que "garantiza el acceso a la vivienda" y que Barbón dice que "no es una utopía en Asturias"

El presidente del Principado lamenta que la región no tenga más parque público porque "gobiernos anteriores lo vendieron" y defiende "la vía fiscal asturiana" contra los "ataques viscerales" El modelo de vivienda colaborativa ha pasado en Asturias de ser una “utopía” o “una aspiración lejana” a convertirse en una realidad que garantiza el acceso a la vivienda “con un planteamiento que quiebra el individualismo hegemónico”. Así lo ha afirmado el presidente del Principado, Adrián Barbón, este domingo en la clausura del I Foro Internacional de Viv

RamonMercader #1 RamonMercader
“basadas en la vida en común, teniendo en cuenta la sostenibilidad, la convivencia de generaciones distintas”

Ósea, una familia de toda la vida.

Es muy perverso a donde está llegando esto, te quito los medios para llegar a formar una familia pero te asigno una por decreto
