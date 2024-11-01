Un nuevo incendio, posiblemente provocado, obliga a desalojos en Asturias

Un nuevo incendio en Ibias declarado este martes ha obligado a evacuar a los vecinos de las localidades de Villamayor y Villarcebollín. El fuego, iniciado en torno a las 18.10 horas junto a la piscina de San Antolín de Ibias, se cree que se ha sido intencionado y se extendió peligrosamente por un antiguo pinar, poniendo en riesgo al pueblo de estos dos pueblos, cuyos vecinos fueron evacuados de forma preventiva. También se recomendó el desalojo de Dou, Andeo, Piñeira y Centenales.