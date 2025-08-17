edición general
6 meneos
24 clics
Nuevo incendio intencionado en un pinar que se salvó del fuego de Molezuelas, que mató a dos personas

Nuevo incendio intencionado en un pinar que se salvó del fuego de Molezuelas, que mató a dos personas

El incendio que se ha declarado este domingo a primera hora de la mañana en el municipio zamorano de Cubo de Benavente se ha provocado de forma intencionada y no por una reproducción del fuego que afectó a terrenos de ese mismo municipio arrasados por el incendio de la localidad vecina de Molezuelas de la Carballeda, según el servicio de extinción de incendios de Castilla y León. El jefe del operativo de extinción, Manuel Moreno, ha detallado que el fuego que se ha declarado sobre las siete y media de la mañana junto a la carretera ZA-111 que.

| etiquetas: incendio forestal , zamora , incediario , castilla y león
5 1 0 K 48 actualidad
6 comentarios
5 1 0 K 48 actualidad
#4 Leon_Bocanegra
#3 no recuerdo haber dicho que no entendía el titular de esta noticia que leyeron varios meneantes ,dos de los cuales se comieron un helado ayer por la tarde.
1 K 24
#1 Leon_Bocanegra
Menudo titular.
1 K 24
Ludovicio #2 Ludovicio
#1 Han querido meter mucho en pocas palabras y les ha quedado un sinsentido.
0 K 12
Aokromes #3 Aokromes
#1 #2 que no entendeis del titular?
que alguien ha incendiado un pinar que se salvo de un fuego en el cual murieron 2 personas?
0 K 11
Ludovicio #5 Ludovicio
#3 Si se entiende. Pero está escrito como el culo.
0 K 12
#6 Beltza01
Suena a: A ese cabrón le han salvado el pinar y el mío quemado.
0 K 7

menéame