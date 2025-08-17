Nuevo incendio intencionado en un pinar que se salvó del fuego de Molezuelas, que mató a dos personas

El incendio que se ha declarado este domingo a primera hora de la mañana en el municipio zamorano de Cubo de Benavente se ha provocado de forma intencionada y no por una reproducción del fuego que afectó a terrenos de ese mismo municipio arrasados por el incendio de la localidad vecina de Molezuelas de la Carballeda, según el servicio de extinción de incendios de Castilla y León. El jefe del operativo de extinción, Manuel Moreno, ha detallado que el fuego que se ha declarado sobre las siete y media de la mañana junto a la carretera ZA-111 que.