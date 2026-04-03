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Nuevo fiasco con el Hospital de Manacor: 1,6 millones de sobrecoste y más retraso
El Govern aprobó este pasado miércoles un sobrecoste de 1,6 millones y un retraso de 13 meses en el Hospital de Manacor por fallos heredados
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mcfgdbbn3
El problema no es el sobrecoste, sino... ¿Está justificado, o están mangando dinero?
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