Un nuevo fenómeno en Europa ya es una realidad: los “refugiados climáticos” por el calentamiento global

Después de este verano, donde las temperaturas alcanzaron los 40 y 43 grados en el sur del continente, muchos han decidido mudarse. "¡La gente ya está huyendo del Sur para venir a nuestras costas!", aseguró Olivier Cantat, de la Universidad de Caen-Normandía. "Esto plantea enormes desafíos de planificación territorial para gestionar este aumento de población: vivienda, con precios inmobiliarios que ya suben; acceso al agua", añadió el geógrafo y climatólogo. “Frente al calentamiento global, la estrategia es doble: mitigación y adaptación".