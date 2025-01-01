edición general
Un nuevo fenómeno en Europa ya es una realidad: los “refugiados climáticos” por el calentamiento global

Después de este verano, donde las temperaturas alcanzaron los 40 y 43 grados en el sur del continente, muchos han decidido mudarse. "¡La gente ya está huyendo del Sur para venir a nuestras costas!", aseguró Olivier Cantat, de la Universidad de Caen-Normandía. "Esto plantea enormes desafíos de planificación territorial para gestionar este aumento de población: vivienda, con precios inmobiliarios que ya suben; acceso al agua", añadió el geógrafo y climatólogo. “Frente al calentamiento global, la estrategia es doble: mitigación y adaptación".

vviccio #3 vviccio
Repetimos los mismos errores que en la pandemia: mientras les pasaba a otros no hacíamos nada, creíamos que no nos tocaría a nosotros.
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
Cuando miles de personas huyan de sus lugares habituales de vida en busca de un lugar más fresco… no habrá frontera, alambrada o ejército que los detenga
#1 Leon_Bocanegra *
Refugiados ideológicos según la mamarracha que dirige la capital del estado y sus amigos retrasado de Nox.
#2 el_gran_reset
el aire acondicionado es de derechas
powernergia #5 powernergia
Yo creo que Málaga tiene más demanda que la Normandía.
#6 XcUl10
Pues si piensan que venir a Galicia o Asturias etc les va a salvar van de culo porque aqui el trabajo que hay además de precario es rídículo. Muchas empresas se tendrían que mover y muchas viviendas tendrían que construir porque en Coruña lo que es la ciudad SE CAE A PEDAZOS. los edificios DAN vergüenza...mejor Pontevedra pero claro NO TIENE TRABAJO, solo viven jubilados y funcionarios...
