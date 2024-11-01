Nuevo estudio: masticar despacio funciona como Ozempic y puede cambiar tus hormonas del hambre

Masticar despacio podría reducir cuánto comes sin darte cuenta: la velocidad y el número de mordiscos influyen en hormonas que controlan el apetito. ¿Por qué algunas personas comen más de lo que necesitan mientras otras se sienten saciadas con menos comida? Tradicionalmente se han estudiado factores como el tamaño de las porciones, el tipo de alimentos o la densidad calórica. Sin embargo, la investigación reciente sugiere que algo mucho más simple también puede influir en el apetito: la forma en que masticas cada bocado.