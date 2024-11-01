edición general
Nuevo estudio: masticar despacio funciona como Ozempic y puede cambiar tus hormonas del hambre

Masticar despacio podría reducir cuánto comes sin darte cuenta: la velocidad y el número de mordiscos influyen en hormonas que controlan el apetito. ¿Por qué algunas personas comen más de lo que necesitan mientras otras se sienten saciadas con menos comida? Tradicionalmente se han estudiado factores como el tamaño de las porciones, el tipo de alimentos o la densidad calórica. Sin embargo, la investigación reciente sugiere que algo mucho más simple también puede influir en el apetito: la forma en que masticas cada bocado.

  1. manbobi #1 manbobi
    Si lo combinas con la técnica de comer menos y andar más los efectos se multiplican
  2. Graffin #2 Graffin
    Si, claro.  media
  3. #3 minoch4
    Q si pobres,lo q digáis, pinchazo y como nueva,sin pensar, sin hacer, sin problema :-D
  4. #4 Strandedandbored
    No estoy gordo, es que mastico rápido
  5. Apotropeo #5 Apotropeo
    Las culebras tragan sin masticar y están bien estilizadas.
    Las vacas están todo el día mascando y están como una vaca
    :troll:
  6. #6 josiahallen
    Mira que era fácil y venga a gastarse pasta en drogas.
