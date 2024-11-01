·
2
meneos
28
clics
Nuevo estudio da la razón a la Teoría Monetaria Moderna
Un nuevo estudio recién publicado da la razón a la Teoría Monetaria Moderna: subir tipos de interés no sirve para reducir la inflación
|
etiquetas
:
estudio
,
teoria monetaria moderna
,
inflacion
,
tipos de interes
1
1
0
K
22
politica
2 comentarios
1
1
0
K
22
politica
#1
Tecar
Hasta el siguiente que dirá que sí.
0
K
7
#2
SVSRTZ
#1
Este es un estudio sobre esos estudios que dicen que sí.
0
K
17
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
