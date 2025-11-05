·
El nuevo disco de Rosalía, ‘Lux’, se filtra entero en internet dos días antes de su lanzamiento
Varios usuarios comparten en redes sociales el esperadísimo álbum de la artista catalana, horas después de que uno de sus temas, ‘Reliquia’, fuera publicado y luego retirado de Spotify a los pocos minutos
etiquetas
:
lux
,
rosalía
,
filtrado
3 comentarios
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
reivaj01
¿Lo habrá filtrado el fiscal general del estado?
¿MAR anda cerca?
Ya me pongo yo el
4
K
57
#3
yarkyark
*
#1
Marketing Viral. Con el cuento de que se ha filtrado, la publicidad le sale gratis, y quien nunca oiría ese disco seguro que lo oye para estar en la onda.
0
K
12
#2
Luiskelele
Para que sigan haciendo el idiota con estas cosas… si es que parecen nuevos.
0
K
10
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
