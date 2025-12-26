edición general
1 meneos
86 clics

Nuevo día de nieve en Castellón con termómetros bajo cero  

La nieve sigue cubriendo los tejados de los pueblos de Els Ports, dando continuidad al episodio del día de Navidad, cuando no solo nevó en esta comarca, sino que la cota se situó por debajo de los 500 metros.

| etiquetas: tiempo , comunidad valenciana , castellon
1 0 2 K 10 actualidad
10 comentarios
1 0 2 K 10 actualidad
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Cuando asesinaron 230 personas en Valencia decian que el cambio climático era bueno porque mas calor mas tiempo, es decir que si movemos la inversa de que ahora nieva y frio sacamos a los guiris y quitamos el turismo que hunde el PIB en canarias, comunidad valenciana y baleares, difundid moved
2 K 52
Fartón_Valenciano #3 Fartón_Valenciano *
#1 En la comarca de Els Ports esta Morella, donde el turismo es una de sus principales fuentes de ingresos, te dejo este enlace:

www.youtube.com/watch?v=qgRqUA1WTMw
3 K 47
NPCMeneaMePersigue #4 NPCMeneaMePersigue
#3 Claro ese es el problema que con esa fuente de ingresos el PIB de la comunidad valenciana per capita se ha hundido un 10% y los precios subieron mas de un 30% es decir es pobreza y ya no hablemos de asesinar 230 personas para que esa gente consuma, que es un genocidio  media
1 K 32
Fartón_Valenciano #5 Fartón_Valenciano
#4 a mi no me lo cuentes, cuéntaselo a la gente de Morella y deja de utilizar a los muertos sin ningún tipo de sentido...
2 K 28
NPCMeneaMePersigue #6 NPCMeneaMePersigue
#5 a mi no me lo cuentes cuentaselo a los cientos de asesinados por el turismo y como se insiste en mas y un genocidio en Valencia
1 K 32
Fartón_Valenciano #7 Fartón_Valenciano *
#_6 ¿Asesinados por el turismo?, ¿un genocidio en valencia?... Madre mía...

Lo pongo en #5 no entiendo la razón de porque me puso en el ignore, pero viendo el sinsentido de sus comentarios, no me extraña esta reacción...
3 K 50
NPCMeneaMePersigue #8 NPCMeneaMePersigue
#7 Así es, se hace imposible vivir a la gente con precios altos y salarios bajos, imposibilitando tener casa, vivienda, familia y pa que se las queden estadounidenses, britanicos y alemanes y luego cuando hay cambio climatico emergencias no se hace nada para que esa gente consuma, extincion y masacre es un genocidio en Valencia

Sergi Pitarch, periodista: “Más que la dana, lo que preocupaba a la Generalitat era no alarmar demasiado a la población porque venía un puente” www.eldiario.es/comunitat-valenciana/sergi-pitarch-periodista-dana-pre
1 K 32
Fartón_Valenciano #9 Fartón_Valenciano *
#_8 Me sacas del ignore y me vuelves a meter, madre mía, ¿tu crees que te puedo tomar en serio?... xD xD xD

Colgado en #7
2 K 39
NPCMeneaMePersigue #10 NPCMeneaMePersigue
#9 si es que los que os quejáis de que otros se quejan siempre sois los peores
1 K 32
blak #2 blak
Tu campaña cansa ya. Ve a difundir donde estén los guiris, Menéame no es el lugar adecuado. Y mucha suerte, la vas a necesitar.
0 K 10

menéame