Nuevo descubrimiento de lanzas de hierro decoradas con oro, ofrendadas en un manantial sagrado hace 2.800 años (ENG)

Dos lanzas de hierro con ornamentación en oro. Una datación de la resina de abedul (interpretada como pegamento/sello de una funda alrededor de la punta de una lanza) sitúa las lanzas en el período aproximado del 900 al 830 a. C., convirtiéndolas en las de hierro más antiguas de Dinamarca hasta la fecha (Período V de la Edad de Bronce). Las radiografías de la lanza mejor conservada muestran varias incrustaciones circulares de oro a lo largo de la hoja; la longitud conservada es de 47 cm, y se estima que la longitud total rondaba los 60 cm.